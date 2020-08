Kiescommissie Wit-Rusland: president wint met 80 procent stemmen

De Wit-Russische president Aleksander Loekasjenko is volgens de officiële uitslagen opnieuw met een overweldigende manier herkozen. Volgens de kiescommissie kreeg hij in de verkiezingen van zondag 80 procent van de stemmen. De belangrijkste kandidaat van de oppositie, Svetlana Tichanovskaja, kreeg 9,9 procent. Het zou Loekasjenko’s zesde ambtstermijn worden. Hij heerst sinds 1994 autoritair en deze keer waren er opvallend veel tegenstanders van hem op de been om het hem lastig te maken in de presidentsverkiezingen.

De oppositie stelt dat er zoals gebruikelijk verkiezingsfraude is gepleegd. Bij protesten tegen het verloop van de presidentsverkiezingen zijn zondag volgens een mensenrechtengroep zeker een dode en tientallen gewonden gevallen. De groep Lente 96 stelt dat een politiebus over een demonstrant is gereden. De betoger kwam om het leven. Bij botsingen tussen betogers en de politie zouden tientallen gewonden zijn gevallen en minstens 120 demonstranten opgepakt.

Aanhangers van presidentskandidaat Svetlana Tichanovskaja van de oppositie stellen dat deze 37-jarige kandidate heeft gewonnen. In Minsk zou ze volgens waarnemers van de oppositie in zeker twintig stembureaus hebben gewonnen. Zelfs uren na het einde van de stemming waren er geen eerste officiële resultaten van de verkiezingscommissie. De website van de centrale verkiezingscommissie was niet meer beschikbaar. Maar individuele lokale verkiezingscommissies verschenen voor de menigte en maakten de resultaten bekend waaruit bleek dat president Loekasjenko een forse nederlaag had geleden.