Kiescommissie Libië: geen geld voor referendum

De commissie die verkiezingen moet organiseren in Libië, vraagt de regering in Tripoli om omgerekend 25 miljoen euro over te maken. De hoge nationale kiescommissie (HNEC) zegt op zwart zaad te zitten. Dat staat de voorbereidingen voor een eventueel referendum over een grondwet in de weg.

Libië verkeert sinds de dood van dictator Muammar Kaddafi in 2011 in chaos. Er is geen sterke centrale overheid meer. Het land kon zo uitgroeien tot een belangrijk vertrekpunt voor migranten die met bootjes de Middellandse Zee oversteken.

De internationale gemeenschap hoopt dat landelijke verkiezingen worden gehouden en dat wordt gestemd over een grondwet. Geldgebrek bij de kiescommissie maakt het echter onmogelijk voorbereidingen te treffen voor een stembusgang, klaagt voorzitter Emad al-Sayah. „De begroting van de commissie is nul. Rode cijfers”, stelt hij volgens persbureau Reuters.

Het geld is nodig om apparatuur en andere benodigdheden te importeren, zegt de commissievoorzitter. Hij stelt dat het technisch mogelijk is om in februari al een referendum over een grondwet te houden.