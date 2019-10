Kiescommissie Bolivia erkent zege Morales

De kiescommissie in Bolivia heeft officieel de herverkiezing van Evo Morales als president van Bolivia erkend. Bijna 100 procent van de stemmen is geteld en daarbij kreeg Morales 47,27 procent van de stemmen tegen 36,51 procent voor zijn rivaal Carlos Mesa.

Morales’ voorsprong van 10,56 punten betekent dat hij Mesa, een voormalig president van Bolivia, niet in een tweede ronde hoeft te bestrijden. Een woordvoerster van het kiescomité van Bolivia zei dat 0,01 procent stemmen ongeldig zijn verklaard in de regio Beni, waar in november nieuwe verkiezingen worden gepland. Ze voegde eraan toe dat deze stemmen niet genoeg zijn om de uitkomst te veranderen. Met het officiële resultaat wint Morales, al de langstzittende president van Latijns-Amerika, een vierde termijn op rij.

De Boliviaanse verkiezingen worden door de oppositie zwaar bekritiseerd en frauduleus genoemd, terwijl Morales zijn rivalen juist beschuldigd van het organiseren van een staatsgreep. Mesa heeft zijn achterban opgeroepen de winst van Morales niet te accepteren en door te gaan met demonstreren. In Bolivia wordt al dagen achtereen geprotesteerd. In meerdere steden werden overheidsgebouwen in brand gestoken en raakten aanhangers van de regering en de oppositie met elkaar slaags.