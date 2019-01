Kidnapper 13-jarig meisje bekent

De man die gearresteerd is wegens het ontvoeren van een 13-jarig Amerikaans meisje uit Wisconsin na haar ouders te hebben doodgeschoten, heeft een schuldbekentenis afgelegd. Dat heeft de openbaar aanklager gezegd in het dossier dat maandag is ingeleverd bij de rechtbank voor de eerste zitting.

De 21-jarige Jake Patterson staat terecht wegens moord en kidnapping. De ontvoerde Jayme Closs slaagde er vorige week in te ontsnappen uit de boshut waar ze 88 dagen gevangen had gezeten. Een vrouw die haar hond uitliet, ving haar op en waarschuwde de politie. De gijzelnemer kon niet veel later worden aangehouden.