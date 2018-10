Khashoggi verwachtte geen arrestatie

De vermoorde Saudische journalist Jamal Khashoggi dacht dat Saudi-Arabië hem in Turkije niet zou durven ondervragen of arresteren. Dat heeft zijn Turkse verloofde Hatice Cengiz vrijdag gezegd tegen Turkse media. Khashoggi werd kort nadat hij het consulaat van Saudi-Arabië was binnengegaan gemarteld en vermoord.

Hij was volgens zijn verloofde op 28 september ook al in het consulaat en verklaarde toen dat hij goed was behandeld. Hoewel hij eigenlijk niet wilde en bang was voor verhoogde spanningen, ging hij op 2 oktober uit eigen beweging nog een keer naar het consulaat. Hij had wel tegen zijn verloofde gezegd dat er wat problemen konden zijn bij zijn bezoek daar.

Khashoggi’s lichaam is nog niet gevonden. Saudi-Arabië heeft toegegeven dat hij in het consulaat is vermoord en heeft achttien verdachten gearresteerd.