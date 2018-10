„Khashoggi overleed tijdens verhoor”

De journalist Jamal Khashoggi is overleden toen hij werd ondervraagd op het Saudische consulaat in Istanbul. Die verklaring gaat Saudi-Arabië geven voor de dood van Khashoggi, meldt CNN op basis van anonieme bronnen.

De ondervraging zou verkeerd zijn gelopen. Volgens CNN zouden de ondervragers zonder toestemming van het gezag in Saudi-Arabië hebben gehandeld.

Turkse en Saudische onderzoekers zijn maandag het consulaat binnengegaan. Dat is de laatste plaats waar journalist Khashoggi levend is gezien. Hij ging het gebouw begin oktober binnen en kwam niet meer naar buiten. Er zou ook poolshoogte worden genomen in de nabijgelegen ambtswoning van de consul.

Saudi-Arabië staat onder grote internationale druk om helderheid te verschaffen over de verdwijning van de kritische journalist.