De kritische journalist Jamal Khashoggi is volgens het Turks Openbaar Ministerie gewurgd in het Saudisch consulaat in Istanbul zodra hij daar op 2 oktober binnenkwam. Zijn lijk is in stukken gezaagd en vernietigd. Dat heeft het staatspersbureau Anadolu woensdag bekendgemaakt. De moord was een vooropgezet plan.