Khan wint vrijwel zeker verkiezingen Pakistan

De voormalige cricketheld Imran Khan is zo goed als zeker winnaar van de parlementsverkiezingen in Pakistan geworden. Na het tellen van 96 procent van de stemmen had zijn partij, de Beweging voor Gerechtigheid (PTI) in 115 van de 272 kiesdistricten gewonnen en evenzoveel zetels in het parlement bemachtigd.

Khan riep zichzelf donderdag al als winnaar uit. Zijn partij slaagde er evenwel niet in om 172 zetels te halen, goed voor een parlementaire meerderheid. De PTI zal daarom op zoek moeten naar een coalitiepartner. Na de PTI is de moslimpartij PLM-N de grootste met tot nu toe 62 zetels, gevolgd door de volkspartij PPP met 43 plaatsen in het parlement.

De partijen naast de PTI hadden felle kritiek op het verloop van de verkiezingen en klaagden over onregelmatigheden. De vroegere regeringspartij PLM-N erkende vrijdag wel de nederlaag en de overwinning van Khan.

Waarnemers van de EU constateren dat de kansen van de kandidaten in de verkiezingen niet altijd gelijk waren. Zij spreken echter niet van onregelmatigheden. „Hoewel er diverse wettelijke bepalingen zijn voor een gelijk speelveld hebben we een gebrek aan gelijkheid en kansen gezien” aldus de chef van de waarnemers.