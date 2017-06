Khan: flatbrand gevolg van verwaarlozing

De dodelijke torenbrand in Londen had volgens de burgemeester van de Britse hoofdstad voorkomen kunnen worden. Sadiq Khan zei zondag volgens de BBC dat de tragedie feitelijk is veroorzaakt door het lokale bestuur en opeenvolgende regeringen, die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan „jarenlange verwaarlozing”.

Khan deed die uitspraak na een kerkdienst waarin de slachtoffers werden herdacht. Hij toonde daarbij begrip voor burgers die boos zijn op de autoriteiten. „Mensen hebben het gevoel dat de raad en de regering hun zorgen niet begrijpen en er ook niet in geïnteresseerd zijn”, concludeerde de burgemeester. Hij noemde het inferno een gevolg van „de fouten en verwaarlozing door de politici”.

Kort na de ramp bleek dat er al jaren conflicten waren over de door brand verwoeste Grenfell Tower. Bewoners hadden onder meer geklaagd over de gebrekkige brandveiligheid, maar met die kritiek zou niets zijn gedaan. De emoties lopen daardoor hoog op. Tientallen woedende betogers bestormden vrijdag het kantoor van de Londense deelgemeente Kensington en Chelsea.

De burgemeester schreef in een zondag gepubliceerd opiniestuk in de Observer dat de dodelijke brand ook gevolgen heeft voor tienduizenden bewoners van vergelijkbare flats. Zij vragen zich af of ze daar nog wel veilig zijn. Khan sloot niet uit dat dergelijke verouderde flatgebouwen uit de jaren zestig en zeventig in de nasleep van de brand tegen de vlakte gaan.