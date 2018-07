Khan aan kop na verkiezingen Pakistan

De partij van de voormalige topcricketer Imran Khan lijkt af te stevenen op winst in de Pakistaanse verkiezingen. Het tellen van de stemmen neemt meer tijd in beslag dan gedacht. Dat komt volgens de kiesraad door technische problemen.

De kiesraad maakte donderdag bekend dat inmiddels zo’n 48 procent van de stemmen is geteld. De PTI van Khan gaat aan kop in 113 kiesdistricten, de PML-N van oud-premier Nawaz Sharif in 64. In totaal kunnen 272 zetels in het lagerhuis worden veroverd bij de stembusgang.

PML-N beschuldigt het machtige leger ervan de kant van Khan te hebben gekozen. Nawaz Sharif botste als premier herhaaldelijk met de strijdkrachten. Het hooggerechtshof zette hem in 2017 af omdat hij inkomsten had verzwegen.