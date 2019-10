KGB: Poetin als spion geen uitblinker

De Russische leider Vladimir Poetin begon zijn carrière als net afgestudeerd jurist in 1975 bij de gevreesde geheime dienst KGB. Hij was daar „gedisciplineerd, consciëntieus en moreel rechtschapen”, zo blijkt uit een onlangs vrijgegeven document uit de Sovjet-tijd. Maar volgens de voormalige KGB-generaal Kondaurov was ‘kameraad Poetin’ niets bijzonders en viel hij niet speciaal op: „Meestal noemden we iemand ‘moreel rechtschapen’ als er niks anders te zeggen was”, aldus Kondaurov.

Poetin werkte ruim vijftien jaar als KGB-spion tot de ineenstorting van de Sovjet-Unie in 1991. Van 1985 tot 1990 was hij gestationeerd in het toenmalige Oost-Duitsland. In 1998 werd hij hoofd van de veiligheidsdienst FSB, de opvolger van de KGB, totdat hij premier werd onder president Boris Jeltsin.