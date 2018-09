Keulen schermt opening moskee met Erdogan af

De gemeente Keulen heeft een massale bijeenkomst ter gelegenheid van de opening van een nieuwe moskee in het centrum van de stad op de valreep verboden. De reusachtige Ditib-Centrale Moskee is de grootste in de EU en is gebouwd in opdracht van de Turkse Islamitische Unie voor Religieuze Zaken (Ditib), een overheidsinstelling in Turkije.

Eregast bij de opening is de Turkse president Erdogan die na een gesprek met bondskanselier Angela Merkel in Berlijn naar de Domstad gaat. De Ditib heeft zaterdag geklaagd dat Keulen onterecht en respectloos tot het verbod op de massabijeenkomst is gekomen. De organisatie had onder meer via Facebook mensen opgeroepen naar de opening te komen en verwachtte circa 25.000 mensen, overwegend islamitische aanhangers van Erdogan. De openingsceremonie begint om 14.00 uur.

De gemeente heeft aangevoerd dat ze de organisatie van de openingsceremonie om extra veiligheidsmaatregelen en voorzieningen heeft gevraagd, maar die zijn volgens de gemeente helemaal niet getroffen. Rond de moskee aan de Venloerstrasse is een gebied afgezet, waar mensen alleen met speciale uitnodigingen binnen kunnen komen. De stad is bang voor ongeregeldheden door de komst van de president van Turkije.

Er zijn op meerdere plaatsen in de stad manifestaties gepland. Volgens ooggetuigen zijn er rond het middaguur nog weinig mensen. Bij een betoging van Koerden tegen Erdogan op de rechteroever van de Rijn telden waarnemers vooralsnog vijfhonderd deelnemers.

De nieuwe moskee van de Duitse architecten en broers Paul en Gottfried Böhm is feitelijk een moskee met een groot complex aan andere voorzieningen, zoals een bibliotheek en winkels. Het hoofdgebouw wordt geflankeerd door twee 55 meter hoge minaretten.