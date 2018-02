Kerstfuif leidt tot rel over antieke duim

Het Chinese erfgoedcentrum Shaanxi gaat maar eens nadenken over het uitleenbeleid van culturele schatten, meldt The Art Newspaper. Aanleiding is een incident in het Amerikaanse Philadelphia met een door China uitgeleende soldaat uit het beroemde terracottaleger, een van de grootste antieke rijkdommen van China. De krijger verloor er een duim aan de vooravond van kerstmis.

Ene Michael Rohana werd vastgelegd door beveiligingscamera’s, toen hij een selfie nam met het 2000 jaar oude beeld. Even later brak hij er de linkerduim af. Het voorval had plaats tijdens een foutekersttruienparty in het Franklin Institute of Philadelphia, weet The Art Newpaper.

Medio januari kreeg Rohana thuis in Delaware de FBI over de vloer, die de duim aantrof in een bureaula. De feestganger wordt nu onder meer beschuldigd van diefstal en het verborgen houden van belangrijke kunst. Over de nog onbekende kosten van de reparatie is het laatste woord ook nog niet gezegd. Inmiddels zijn twee Chinese deskundigen afgereisd naar de VS om de soldaat te repareren.