Honderden christenen hebben zondag in Mosul een kerstnachtdienst bijgewoond. Zij kwamen samen in de orthodoxe Pauluskerk in het oosten van de stad, die lang een Iraaks bolwerk van Islamitische Staat was maar een half jaar geleden werd heroverd op de jihadisten.

IS nam de miljoenenstad in 2014 in. Niet-moslims, onder wie de christelijke minderheid, sloegen massaal op de vlucht uit angst te worden mishandeld of vermoord. Nadat IS was verslagen werd hun gevraagd terug te keren. Dat deed patriarch Louis Sako, die de dienst leidde, opnieuw. De mis op kerstavond werd streng beveiligd. De autoriteiten vermoeden dat er in Mosul nog steeds slapende IS-cellen zijn.