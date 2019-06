Kersendag in Libanees dorpje Hammana

De kersenoogst is in volle gang. En dat weten ze ook in Libanon. Het dorpje Hammana, even ten zuidoosten van de hoofdstad Beiroet, telt maar liefst tien kwekerijen waar de rode vrucht wordt gekweekt. Daarmee is het een van de belangrijkste bronnen van inkomsten voor het plaatsje dat zo’n 7000 inwoners telt.

De kwekerijen zijn stuk voor stuk familiebedrijven, sommige met een geschiedenis van honderden jaren. De grootte varieert. Er zijn kwekerijtjes met slechts enkele tientallen bomen. De ‘grote jongens’ tellen soms meer dan 700 exemplaren.

Maar één ding hebben ze gemeenschappelijk: ze kweken de kersen met liefde en zijn trots als de oogst weer op de kramen en in de winkels ligt.

Het klimaat in Hammana is ideaal voor de fruitteelt. Het dorpje ligt op een hoogte van 1200 meter op de zonnige hellingen van het Libanongebergte en kan bogen op een groot aantal kristalheldere waterbronnen.

Niet voor niets wordt in Hammana al vijftig jaar Kersendag gevierd. Van heinde en ver komen liefhebbers aan het begin van de zomer naar het Libanese dorpje om deel te nemen aan de festiviteiten. Zelf kersen plukken, kunstwerken gemaakt van vruchten bewonderen, en natuurlijk proeven.

Het puikje van de oogst ligt te glimmen op de kersenmarkt. Maar niet voor lang, want met kilo’s tegelijk verwisselt de trots van Hammana van eigenaar.