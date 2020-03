Kernwaakhond VN: Iran heeft fors meer verrijkt uranium

De Iraanse voorraad verrijkt uranium is in enkele maanden tijd fors gegroeid. Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) meldt dat de islamitische republiek meer dan 1000 kilo verrijkt uranium heeft: ongeveer drie keer meer dan in november.

Het uranium komt niet boven de 4,5 procent zuiverheid uit, zegt de toezichthouder. Voor een kernwapen is verrijking van ongeveer 90 procent gangbaar.

Iran maakt er geen geheim van zich niet meer aan alle afspraken te houden uit het atoomakkoord uit 2015. Dat voorzag in verlichting van de economische sancties tegen Teheran, dat als tegenprestatie zijn nucleaire activiteiten zou beperken. Dat moest ervoor zorgen dat Iran geen kernwapen kon bouwen.

De Iraanse machtshebbers zijn boos omdat de Verenigde Staten zich eenzijdig hebben teruggetrokken uit de deal. De regering van president Donald Trump legde ook weer zware economische sancties op. Die hebben de Iraanse economie hard getroffen.

Het IAEA moet toezicht houden op naleving van het atoomakkoord en wil dat Iran beter meewerkt. Topman Rafael Grossi zegt tegen AFP „opheldering” te willen over een locatie in Teheran waar eind vorig jaar uraniumdeeltjes zijn aangetroffen. Die locatie zou niet zijn gemeld door de Iraanse autoriteiten.

Grossi noemt dat een erg belangrijke vondst. „Het betekent dat de mogelijkheid bestaat dat er nucleaire activiteiten plaatsvinden en materiaal bestaat dat niet onder internationaal toezicht staat en waar we de herkomst of de bedoeling niet van kennen.”