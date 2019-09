Kerncentrale Harrisburg helemaal gesloten

Veertig jaar na het ernstigste civiele nucleaire ongeluk in de Verenigde Staten is de laatste reactor van de kerncentrale op Three Mile Island buiten bedrijf gesteld. Vrijdag rond het middaguur werd de stekker uit reactor nummer 1 van het complex bij Harrisburg in de deelstaat Pennsylvania getrokken.

De kerncentrale stamt uit 1974 maar werd in maart 1979 wereldnieuws. Koelproblemen en menselijke fouten resulteerden in het deels smelten van een reactorkern. Zeker 14.000 mensen in de omgeving moesten worden geëvacueerd. Hoewel er geen doden vielen, laaide het debat over de mogelijke gevaren van kernenergie in alle hevigheid op.

De autoriteiten in Pennsylvania hebben tevergeefs gezocht naar een mogelijkheid de centrale te redden. Uitbater Exelon besloot de kerncentrale te sluiten omdat het complex al jaren niets oplevert.