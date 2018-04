Kerncentrale Doel stilgelegd wegens lek

De Belgische kerncentrale Doel 1, vlak over de grens bij Antwerpen, is deze week stilgelegd wegens een lek in het nucleaire gedeelte. De reactor werd maandag onverwachts uitgeschakeld. Dat was nodig voor onderhoudswerkzaamheden ter hoogte van het koelwater, was toen nog de verklaring. Nu heeft exploitant Engie Electrabel bevestigd aan TV Oost dat het om een lekkage ging.

Het lek is ontdekt in het koelsysteem van de reactor. Dat moet een zogenoemde „meltdown” voorkomen waarbij de reactor oververhit raakt. Volgens de uitbater van de centrale is er geen gevaar voor omwonenden.

De reparatie verloopt moeizaam omdat de radioactieve straling in het deel van de centrale met het lek erg groot is. De kerncentrale, die in 1975 in gebruik werd genomen, zou er van 29 mei tot 1 oktober uit gaan voor onderhoud. Dat is door de omstandigheden nu vervroegd. De streefdatum voor afronding blijft 1 oktober.