Kerkorgel vernield door brand in kathedraal Nantes

Door de brand in de kathedraal van de Franse stad Nantes is het kerkorgel vernield. Dat heeft het hoofd van de lokale brandweer bekendgemaakt. Justitie is een onderzoek begonnen naar mogelijke brandstichting. Op drie plaatsen blijkt brand te zijn uitgebroken.

Het vuur werd even voor 08.00 uur zaterdagochtend ontdekt in de kathedraal van Sint-Pieter en Sint-Paulus, een officieel historisch monument in de stad in het westen van Frankrijk. Zestig brandweerlieden werden ingezet om het vuur te blussen.

Op foto’s en video’s op sociale media was het vuur in het historische gebouw te zien.

De bouw van de kerk begon in de 15e eeuw. Ook in 1972 woedde een brand in het gebedshuis. Het herstel daarna duurde vervolgens ongeveer 13 jaar.

Het incident in Nantes doet denken aan de verwoestende brand in de Notre Dame in Parijs in april vorig jaar.