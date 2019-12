Kerkgangers lopen koolmonoxidevergiftiging op tijdens nachtmis

Zeker 21 mensen hebben tijdens de nachtmis een koolmonoxidevergiftiging opgelopen in een kerk in de Noord-Franse plaats Carlepont. De oorzaak was vermoedelijk een defect aan een gasgestookte cv-ketel, maar dat wordt nog onderzocht.

Tijdens de kerstdienst dinsdagavond kregen veel mensen hoofdpijn en werden de hulpdiensten ingeschakeld die massaal uitrukten. De 150 aanwezigen in de kerk werden geëvacueerd naar het dorpshuis.

De 21 kerkgangers zijn in het ziekenhuis opgenomen. Twee van hen zijn er ernstig aan toe.

De kerk is op last van de burgemeester gesloten.