Kerken Syrië veroordelen aanval

Syrische kerkleiders hebben de aanvallen op doelen in hun land van de Amerikanen, Britten en Fransen scherp veroordeeld.

De patriarchen van de Grieks-orthodoxe, Syrisch-orthodoxe en Melkitische Grieks-katholieke kerken in Syrië kwamen vlak na de raketaanvallen van zaterdag met een verklaring waarin ze de „brute agressie” van de geallieerden tegen Syrië hekelen.

De kerkleiders noemen de aanval in strijd met de internationale wetten en daarom een „ongerechtvaardigde aanval op een soeverein land.” Ze zijn bovendien bang dat de acties terroristische organisaties enkel versterken en prijzen het regeringsleger, dat „Syrië moedig beschermt en veiligheid voor zijn burgers garandeert.”

In de verklaring wijzen de kerkleiders er bovendien op dat er geen „duidelijk bewijs” is dat het Syrische regime chemische wapens heeft ingezet of bezit.

Syrische christenen zijn vanouds op de hand van president Assad, mede omdat hij hen beschermt.