Kerk VS hield 500 namen ontuchtplegers achter

De katholieke kerk in de Amerikaanse staat Illinois heeft de namen achtergehouden van zeker vijfhonderd priesters die beschuldigd zijn van seksueel misbruik. Ook zijn veel meldingen van misbruik niet behoorlijk onderzocht door de kerk. Dit concludeert de hoofdaanklager van de staat, Lisa Medigan, die sinds augustus onderzoek heeft gedaan naar misbruik in de kerk.

De kerk, die zegt alle informatie over misbruik met de autoriteiten te delen, had zelf de namen van 185 priesters bekendgemaakt. Deze zijn niet meegeteld door Medigan. ,,Door ervoor te kiezen om aantijgingen niet zorgvuldig te onderzoeken, heeft de katholieke kerk gefaald in haar morele verplichting om voor overlevenden, parochieleden en het publiek volledige rekenschap af te leggen over alle seksueel onacceptabele gedragingen waarbij priesters zijn betrokken in Illinois", aldus de aanklager.

Madigan begon haar onderzoek, nadat een soortgelijk onderzoek in de staat Pennsylvania had uitgewezen dat de kerk daar duizenden gevallen van seksueel misbruik onder het tapijt had geveegd.