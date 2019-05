Kerk Sri Lanka doet deur weer open, ondanks vrees voor nieuwe aanslagen

Veel kerken in Sri Lanka hielden afgelopen zondag geen eredienst vanwege de veiligheidssituatie en de dreiging van meer aanslagen. Komende zondag doet een aantal gemeentes de deuren weer open.

Dat meldt Open Doors, een organisatie voor hulpverlening aan vervolgde christenen.

Kerken in het land bleven de afgelopen twee weken gesloten. Komende zondag doet een aantal rooms-katholieke kerken de deuren weer open. Toch adviseren de autoriteiten om voorlopig nog geen kerkdiensten te beleggen. De National Christian Evangelical Alliance of Sri Lanka raadt de bij haar aangesloten kerken aan om veiligheidsmaatregelen te nemen als ze toch bijeenkomsten houden. De alliantie adviseert om auto’s en motorfietsen niet bij de kerk te parkeren. Tassen of rugzakken kunnen beter buiten blijven.

Christenen in Sri Lanka zijn bang en bidden om een oplossing voor de huidige problemen, vertelt een Sri Lankaanse medewerker van Open Doors. „Hun geloof wordt zwaar beproefd en bij sommigen slaat de twijfel toe. Vooral zij die nog maar kort geleden christen zijn geworden, begrijpen de aanslagen met Pasen niet. Zij vragen zich af waarom God zoiets toelaat. De meer volwassen christenen begrijpen beter hoe God soms werkt. Zij staan vaster in hun geloof.”

Alle Sri Lankanen denken veel aan de burgeroorlog die tot tien jaar geleden in hun land woedde. Ook toen was er een avondklok en ook toen zette de politie controleposten op. Bij veel burgers zijn oude wonden uit die tijd weer opengereten, zegt de medewerker van Open Doors. „Christenen hebben veel steun aan hun geloof en ze komen samen om voor het land te bidden.”

In het hele land worden nog steeds huizen doorzocht. Huizen van christenen worden, zoals het er nu op lijkt, daarbij overgeslagen. Een Open Doors-medewerker die per taxi reisde, werd ook aangehouden. „Ik had dozen met Bijbels bij me en de taxichauffeur wilde weten wat er in de dozen zat. Ook politieagenten bij een controlepost wilden perse weten wat er in elke doos zat.”

Sri Lanka staat op plaats 46 van de ranglijst christenvervolging. Open Doors verwacht dat door de huidige gebeurtenissen het land in 2020 op een hogere plaats terecht zal komen.