Kerk Oekraïne stevent af op onafhankelijkheid

Oekraïne heeft een belangrijke stap gezet richting de oprichting van een eigen orthodoxe kerk. De Oekraïners kregen daar groen licht voor op een driedaagse vergadering in Istanbul, de zetel van de geestelijk leider van de ongeveer 300 miljoen orthodoxe christenen in de wereld.

De Oekraïense orthodoxe kerk valt al 332 jaar onder het patriarchaat Moskou. Dat is een doorn in het oog van de regering in Kiev. De relatie tussen de buurlanden is dramatisch verslechterd door de Russische annexatie van de Krim en de steun van Moskou aan opstandige separatisten in het oosten van Oekraïne.

Op de synode in Istanbul zijn meerdere besluiten genomen die de afscheiding van de Oekraïense kerk dichterbij brengen. Zo is onder meer een door Moskou geëxcommuniceerde Oekraïense patriarch in ere hersteld. De Russische orthodoxe kerk reageerde woedend en verbreekt volgens persbureau Sputnik de banden met het patriarchaat van Constantinopel (Istanbul).

Door het conflict dreigt een schisma binnen de kerk die geen leider heeft, zoals de paus aan het hoofd van de Rooms-Katholieke kerk. Wel geldt patriarch Bartholomeus I van Constantinopel als eerste onder gelijken. De Russisch-Orthodoxe kerk is met 150 miljoen gelovigen echter de grootste gemeenschap binnen de kerk.