Kerk in Manchester biedt mensen ruimte om te treuren

De vlag wappert nog steeds hoog op de toren van de kathedraal in Manchester. Het personeel mag de kerk niet in om het doek tot halfstok te laten zakken. „Zodra we erin kunnen, zullen we de vlag halfstok hangen.”

De deken (het hoofd) van de kathedraal, Rogers Govender, hoorde het nieuws van de aanslag pas dinsdagochtend. „Ik lag al op bed toen het gebeurde. Toen ik het vernam, ben ik direct de stad in gegaan. Maar toen was het gebied waar de kerk staat al afgesloten.”

De kerk staat minder dan 200 meter van Manchester Arena, waar maandagavond rond halfelf na een concert voor jongeren een bom afging. „Het is nu nog een crime scene. Het is heel moeilijk te zeggen hoelang dit gaat duren.” De politie stond zelfs niet toe om even snel de toren in te gaan om de vlag halfstok te hangen. „Ik heb gevraagd of iemand van ons dat mocht doen, maar dat ging niet. Het gebied zit echt op slot.”

Het was dinsdag een „surrealistische” dag voor de deken. „Er stonden heel andere dingen in mijn agenda. Maar ik vond dat ik de straat op moest om naar mensen te luisteren. Onze dagelijkse gebeden om negen uur hebben we daarom op straat opgezegd.”

Op straat hoorde hij hoe geschrokken mensen waren door de aanslag, maar ook hoe boos ze waren. „Ze zoeken harmonie, maar krijgen geweld. Dat is moeilijk. Er was ook veel meeleven met de getroffen families.”

Wat denkt u dat de boodschap van de aanslagpleger was?

„Ik denk dat dit pure haat tegenover ons is. Hij wilde onze samenleving verdelen. Maar ons antwoord is dat we niet toegeven.”

Wat is de boodschap van de kerk in deze situatie?

„Dat liefde het wint van haat, en dat licht de duisternis verdrijft. We stimuleren de acceptatie van de diversiteit in onze samenleving.”

In Groot-Brittannië speelt een debat over de rol van de (staats)kerk in de seculiere samenleving. Wat is in deze dagen uw toegevoegde waarde?

„We hadden gisteravond een massale wake in de stad, die goeddeels werd geleid door onze bisschop. Ik zag de mensen aandachtig luisteren. Ze applaudisseerden ook. Dat is voor mij een teken dat de kerk nog een rol en een stem heeft.”

De bisschop van Manchester, David Walker, verwees dinsdag in zijn verklaring naar de christelijke liefde, die zeker in de tijd na Pasen vorm moet krijgen. Wat bedoelt hij daarmee?

„Dat we in de liefde van God, die speciaal tot uiting komt in de dood en de opstanding van Christus, onze hoop vinden. Juist hier zien we dat de liefde de haat overwint. En dat is de goede boodschap die wij als kerk hebben.”

Veel van de liedjes van Ariana Grande liggen niet erg in lijn met de boodschap van de kerk. Beïnvloedt dat uw reactie?

„Dat doet er denk ik weinig toe. Het gaat hier om mensen. Er waren hier jongelui die een avond plezier hadden. Dat vormt geen tegenstelling met het christelijk geloof.”

Hoe reageren moslims op het gebeuren?

„Ze zijn evenzeer geschokt door de bom als wij. Zij weten dat terreur hun religie niet vertegenwoordigt. Tijdens de wake stonden ze zij aan zij met ons. Op straat zag ik ze water uitreiken aan de mensen. Ik voel dat zij helemaal solidair zijn.

Het kan zijn dat een paar moslims zich onzeker voelen over de situatie. Maar de meeste van hen behoren gewoon tot de middenmoot van de Britse samenleving. Er is geen enkele reden dat ze zich zouden uitsluiten”, aldus deken Govender, die zelf in Zuid-Afrika is geboren en van Indische afkomst is.

Hoe ziet uw agenda er voor de komende dagen uit?

„Hetzelfde als vandaag: mensen ruimte geven om te treuren. En hun de gelegenheid bieden voor reflectie en gebed.”