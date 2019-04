Kerk aangevallen in Burkina Faso: vijf doden

Gewapende mannen hebben een bloedbad aangericht bij een kerk in Burkina Faso. Zeker vijf mensen kwamen om het leven, zeggen lokale bronnen.

De aanvallers hadden het voorzien op een gebedshuis in de plaats Silgadji, in het noorden van het land. Ze schoten volgens een bron binnen de veiligheidsdiensten een geestelijke en vier gelovigen dood. „Zeker twee mensen worden nog vermist”, zegt de bron.

Een lid van de geloofsgemeenschap, die anoniem wil blijven, vertelt dat de aanvallers arriveerden op motoren. Dat gebeurde toen gelovigen na een dienst de kerk verlieten. De daders schoten eerst in de lucht en daarna op de mensen, aldus de getuige.

Extremisten vielen enkele dagen geleden ook al een school aan in Maitaougou. Daar vielen zes doden, onder wie vijf docenten. Het is onduidelijk wie precies achter de aanvallen zitten, maar in de voormalige Franse kolonie zijn allerlei jihadistische groepen actief.