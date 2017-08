Kenyatta stevent af op verkiezingszege

Uhuru Kenyatta stevent af op een overwinning in de presidentsverkiezingen in Kenia. Na het tellen van 85 procent van de stemmen had de zittend president 54,8 procent van de stemmen en zijn tegenstrever Raila Odinga 44,3 procent.

Daarmee had Kenyatta (55) bijna 1,4 miljoen stemmen meer dan Odinga (72). Hoewel acht presidentskandidaten meedoen aan de verkiezingen, is het vooral een strijd tussen Kenyatta en Odinga.

Bijna 20 miljoen van de ruim 40 miljoen Kenianen mochten dinsdag hun stem uitbrengen.