Keniaanse vrouw vermiste Nederlander verhoord

De vrouw van de in Kenia verdwenen Nederlander Tob Cohen, Sarah Kamotho, is door de politie ondervraagd, maar zijn verdwijning blijft een compleet raadsel, meldden Keniaanse media. Cohen en Kamotho lagen in een vechtscheiding en Cohen deed eerder aangifte tegen zijn vrouw wegens mishandeling.

De 69-jarige Cohen is een voormalig topman van Philips in het Oost-Afrika en hield zich bezig met het organiseren van golfevenementen. Hij verdween op of rond 19 juli.

De politie heeft onder meer gevraagd naar beelden van de bewakingscamera’s van Cohens villa in Lower Kabete ten noordwesten van Nairobi, maar volgens Kamotho en de door haar betaalde personeelsleden heeft Cohen zelf de camera’s verwijderd vlak voor hij verdween. Ze zouden 3 augustus zijn vervangen. De politie is nu op zoek naar beelden van andere bewakingscamera’s in de buurt voor welgestelden.