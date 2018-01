Keniaanse televisiezenders nog op zwart

Drie Keniaanse televisiezenders blijven voor onbepaalde tijd uit de lucht. Het gaat om media die dinsdag probeerden een opvallende protestactie van de oppositie live te verslaan. Daarop gingen de private zenders plots op zwart.

„De overheid besloot de betreffende mediahuizen te sluiten, tot nader order, terwijl het een onderzoek uitvoert”, zei minister Fred Matiang’i (Binnenlandse Zaken) woensdag. Hij beschuldigde elementen binnen de media van het faciliteren van een „illegale actie”. Zo brachten ze volgens de bewindsman de levens van duizenden Kenianen in gevaar.

Het besluit treft de zenders Citizen TV and Radio, KTN News en NTV, die aanwezig waren bij de ‘beëdiging’ van oppositieleider Raila Odinga. Hij liet zich in een park in Nairobi uitroepen tot „president van het volk”. Zo’n 15.000 mensen juichten hem toe. Dat was tegen het zere been van de landelijke autoriteiten, die oppositiebeweging NRM later uitriepen tot criminele organisatie.