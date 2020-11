Keniaanse president voorkomt kap vijgenboom voor Chinese snelweg

De Keniaanse president Uhuru Kenyatta heeft met een bevel de kap van een eeuwenoude vijgenboom voorkomen. De boom moest worden weggehaald om plaats te maken voor een door China gefinancierde snelweg in de hoofdstad Nairobi.

De metershoge boom staat in het uitgevaardigde decreet van de president beschreven als een „kenmerk van het culturele en ecologische erfgoed van Kenia”. De grootste etnische groep van Kenia, de Kikuyu, beschouwt de vijgenboom als heilig.

Milieuactivisten voerden al campagne tegen de geplande kap van de boom, die op de weg met de naam Waiyaki staat, in het westen van de stad. In oktober was het nationale wegenbureau van plan de boom te ontwortelen en elders te planten.

„Er is nu een presidentiële verklaring die deze boom zal beschermen”, zei de gemeentelijke dienst van Nairobi op een persconferentie naast de boom. De weg zal worden omgeleid en de dienst adopteert de boom namens de inwoners van de stad en de wegenbouwers.