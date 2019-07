Keniaanse minister op borgtocht vrij

Een Keniaanse rechter heeft minister van Financiën Henry Rotich en diens rechterhand op het departement, Kamau Thugge, dinsdag op borgtocht vrijgelaten. Het duo was een dag eerder in gezelschap van verscheidene andere overheidsfunctionarissen opgepakt op verdenking van corruptie. In afwachting van het proces mogen ze niet op hun kantoor komen.

Het financieel geknoei vond plaats rond de aanleg van twee dammen in Kenia door het Italiaanse bouwbedrijf CMC Di Ravenna. Het project was begroot op omgerekend 415 miljoen euro, maar Financiën leende veel meer geld. Volgens justitie zijn er tientallen miljoenen verdwenen. Rotich en Thugge ontkennen de beschuldigingen, evenals CMC-directeur Paolo Porcelli.