Kenia vervolgt oppositielid na „beëdiging”

De Keniaanse autoriteiten vervolgen een oppositielid vanwege zijn betrokkenheid bij de symbolische presidentiële inauguratie van oppositieleider Raila Odinga. Politicus Miguna Miguna wordt onder meer beschuldigd van „criminele activiteiten”.

De politie arresteerde Miguna enkele dagen geleden tijdens een inval in zijn woning. De politicus verscheen dinsdag voor de rechter in Kajiado County, bij Nairobi. Daar stelden dat de autoriteiten dat hij strafbaar is vanwege zijn aanwezigheid bij de eedaflegging van Odinga, die neer zou komen op „verraad”.

De Keniaanse regering van president Uhuru Kenyatta reageerde eerder al furieus op de ceremonie. Meerdere televisiezenders die live verslag deden, gingen dagenlang uit de lucht. Ook riep de overheid oppositiebeweging NRM uit tot criminele organisatie.