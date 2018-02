Kenia drijft protest tegen sluiting tv uiteen

De Keniaanse politie heeft maandag traangas gebruikt om een menigte demonstranten uiteen te drijven die eisten dat drie gesloten tv-zenders weer de lucht in gaan. De regering zette de tv-kanalen vorige week op zwart vanwege hun berichtgeving over de oppositie.

De activisten probeerden naar regeringskantoren in centraal Nairobi te marcheren toen de politie traangas inzette, zei een getuige. De regering negeerde donderdag een gerechtelijke uitspraak dat de stations weer mogen uitzenden. Ze werden gesloten toen ze probeerden livebeelden van de symbolische presidentiële inauguratie van oppositieleider Raila Odinga uit te zenden.

Odinga beweert dat hij, en niet president Uhuru Kenyatta, de echte winnaar is van de presidentsverkiezing die in augustus werd gehouden, maar later door het hooggerechtshof op procedurele gronden werd vernietigd. Kenyatta won de verkiezingen in augustus en de herverkiezing in oktober, nadat Odinga deze had geboycot.