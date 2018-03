Kelly ernstig teleurgesteld door lek

De stafchef van het Witte Huis John Kelly is „gefrustreerd en ernstig teleurgesteld” door het uitgelekte bericht dat president Donald Trump was afgeraden zijn Russische collega Vladimir Poetin te bellen om hem geluk te wensen met de herverkiezing. Dat heeft een woordvoerder woensdag gezegd over de gemoedsgesteldheid van Kelly.

The Washington Post meldde dat Trump het dringende advies van zijn veiligheidsadviseurs in de wind had geslagen. Van een misverstand kon geen sprake zijn, gezien de instructies die hij had gekregen. Een ervan was: „NIET FELICITEREN”.

Volgens de Post had Trump in zijn gesprek met Poetin de vergiftiging van een voormalige Russische dubbelspion in Engeland moeten veroordelen, maar ook dat advies was aan dovemansoren gericht. De Amerikaanse president sprak na afloop van een „heel goed telefoontje” en vertelde onbevangen dat hij Poetin had gefeliciteerd.