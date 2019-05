Keizerlijk paar zwaait Trump uit

Keizer Naruhito en keizerin Masako van Japan hebben in Tokio afscheid genomen van de Amerikaanse president Donald Trump en zijn vrouw Melania. Die waren sinds zaterdag voor een staatsbezoek in Japan. Voor de nieuwbakken keizer was Trump zijn eerste buitenlandse bezoeker.

Het keizerlijk paar had in het hotel waar Trump tijdens zijn vierdaagse verblijf logeerde, een onderhoud van twintig minuten. Volgens het bureau van de keizerlijke hofhouding zei Naruhito dat hij het fijn vond om het presidentspaar te gast te hebben. De ontmoeting vond volgens de Keizerlijke Hofhouding plaats in een ontspannen sfeer.

De Amerikaanse president wacht volgende week ook een koninklijk staatsbezoek. Dan is hij met echtgenote Melania te gast bij de Britse koningin Elizabeth.