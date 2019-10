Keizer Naruhito is begonnen met inhuldiging

De Japanse keizer Naruhito is begonnen aan de ceremonie waarin hij officieel zijn vader Akihito opvolgt als keizer van Japan. De 59-jarige Naruhito is zijn vader al op 1 mei opgevolgd, maar wordt met de eeuwenoude ceremonie in het keizerlijke paleis dinsdag officieel ingehuldigd.

De nieuwe Japanse keizer begon met een religieuze ceremonie waarin hij aan de keizerlijke voorvaderen meedeelt dat hij de troon gaat bestijgen. Later op de dag volgt de plechtigheid voor ongeveer 2000 gasten, onder wie koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Daarin zal hij bekendmaken dat hij officieel bezit heeft genomen van de Chrystantentroon.