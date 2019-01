Keizer Japan houdt laatste nieuwjaarsspeech

Japanners zijn massaal afgekomen op de laatste nieuwjaarstoespraak van keizer Akihito (85). De autoriteiten melden dat ongeveer 155.000 mensen naar het paleis in Tokio kwamen om de vorst aan te horen. Dat is het hoogste aantal sinds het aantreden van Akihito in 1989.

De keizer sprak vanaf zijn balkon de hoop uit dat het nieuwe jaar goed zal uitpakken voor zo veel mogelijk mensen. „Ik ben blij dat ik het nieuwe jaar met jullie kan vieren onder een heldere hemel”, zei Akihito volgens de krant Asahi Shimbun. „Ik bid voor vrede en geluk voor de mensen in Japan en de rest van de wereld.”

Toehoorders riepen onder meer „dank u wel, majesteit” en „banzai”. Het was zo druk dat de vorst vaker dan gepland op het balkon moest verschijnen. Daar lieten zich ook andere leden van de keizerlijke familie zien, onder wie keizerin Michiko, kroonprins Naruhito en kroonprinses Masako.

Akihito breekt dit jaar met de traditie door af te treden. Hij kampt al langer met gezondheidsproblemen. Het is de eerste keer dat een Japanse keizer abdiceert sinds 1817.