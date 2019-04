Keizer Akihito doet afstand van de troon

De plechtigheid waarin keizer Akihito van Japan dinsdag 10.00 uur Nederlandse tijd in de Matsu-no-ma-zaal van het Keizerlijk Paleis afstand doet van de troon duurt maar tien minuten. In de ‘Hal van dennen’ komen driehonderd genodigden samen om premier Shinzo Abe het aftreden te horen aankondigen, waarna Akihito nog een paar laatste woorden zal spreken als keizer.

Bij de ceremonie zijn ook keizerin Michiko en het aanstaande keizerspaar Naruhito en Masako aanwezig, naast vertegenwoordigers van onder meer regering, Keizerlijk Hofagentschap, parlement en het Hooggerechtshof. Paleisfunctionarissen zorgen ervoor dat het zegel van staat en twee van de drie Japanse regalia - een zwaard en juweel - aanwezig zijn. Het derde attribuut, een spiegel, wordt niet gebruikt. Een kroon of scepter kent het keizershuis niet.

De nieuwe keizer Naruhito wordt de volgende dag, woensdag 1 mei, dan ook niet gekroond. Hij krijgt in een al even korte ceremonie twee van de regalia voor zich op een tafel geplaatst samen met het zegel van staat, als bewijs van zijn rechtmatige troonsbestijging. Bij de plechtigheid zijn vrouwelijke leden van de keizerlijke familie, inclusief de nieuwe keizerin niet welkom. Toch zal er voor het eerst in de historie een vrouw aanwezig zijn: Satsuki Katayama, de enige vrouwelijke minister in het kabinet van premier Shinzo Abe.

Na deze bijeenkomst volgt een half uur later een tweede, in de ‘Hal van dennen’. Daar zal Naruhito zijn eerste toespraak houden als nieuwe keizer van Japan. Hiervoor is een groter gezelschap uitgenodigd dan voor het bevestigingsritueel. Ook keizerin Masako en andere leden van de keizerlijke familie zijn aanwezig, maar het teruggetreden keizerspaar neemt nergens meer aan deel.

Pas op zaterdag 4 mei krijgt de Japanse bevolking een kans Naruhito en Masako te zien wanneer ze vanaf 10.00 uur in een ritme van om het uur zes keer op het balkon van de Showa-hal op het paleisterrein verschijnen. Daar wordt een grote toeloop verwacht, mede omdat de Japanners door een opeenstapeling van feestdagen tien dagen vrij zijn.

De eigenlijke intronisatie of inhuldiging van de keizer vindt pas plaats op 22 oktober. Daar zijn ook buitenlandse gasten voor uitgenodigd.