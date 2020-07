Kazachstan ontkent aanwezigheid longziekte dodelijker dan corona

Een waarschuwing van de Chinese ambassade voor een longziekte in Kazachstan die dodelijker zou zijn dan Covid-19, wordt door dat laatste land weggewuifd. De Chinese ambassade in het Centraal-Aziatische buurland Kazachstan meldt dat er sinds medio juni een „aanzienlijke toename” is in het aantal longontstekingen.

„Nepnieuws”, luidde de reactie van het Kazachse ministerie van Gezondheidszorg op berichten in de Chinese media die waren gebaseerd op de verklaringen van de ambassade. Volgens het ministerie komen de tellingen van door bacteriën, schimmels en virussen veroorzaakte longontstekingen overeen met de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie. „De informatie die sommige Chinese media publiceren over een nieuwe soort longontsteking in Kazachstan is incorrect”, aldus het ministerie.

Kazachstan, dat deze week voor de tweede keer strenge maatregelen invoerde om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan, heeft tot nu toe bijna 55.000 besmettingsgevallen geregistreerd en 264 doden door het coronavirus. Het aantal nieuwe besmettingsgevallen in het laatste etmaal stond donderdag op een recordhoogte van 1962.

De Chinese ambassade had in een verklaring gemeld dat 1772 mensen in Kazachstan zouden zijn overleden aan een longontsteking, van wie 628 in juni. Onder de doden zouden ook Chinezen zijn. „Het is veel dodelijker dan de longontsteking die door het coronavirus wordt veroorzaakt”, stond in de verklaring.

Of de Chinezen in hun verklaring verwijzen naar een virus dat gerelateerd is aan het nieuwe coronavirus, of naar een andere virusstam is niet duidelijk. Volgens de Chinese ambassade zouden de Kazachse autoriteiten bezig zijn met een vergelijkende studie. Dat wordt door Kazachstan niet bevestigd.