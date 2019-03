Kazachstan heeft nieuwe president

Kazachstan heeft een nieuwe president. Kassym-Jomart Tokayev is woensdag beëdigd. De nieuwe leider stelde meteen voor hoofdstad Astana om te dopen tot „Nursultan”, als eerbetoon aan zijn voorganger Nursultan Nazerbajev.

De 78-jarige Nazerbajev stapte dinsdag plots op. Hij blijft naar verwachting wel zeer invloedrijk. Zijn opvolger Tokayev is een 65-jarige carrièrediplomaat, die vloeiend Russisch, Engels en Chinees spreekt. Nazerbajev noemde hem „een man aan wie het leiderschap van Kazachstan kan worden toevertrouwd”.

Nazerbajev was zelf sinds 1989 aan de macht in het olierijke land, dat volgens waarnemers geen vrije verkiezingen heeft gekend. Zijn opvolger mag de rest van zijn termijn uitzitten. Die loopt in 2020 af. Het is onduidelijk of Tokayev daarna zal meedoen aan de verkiezingen.