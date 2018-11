Kazach meldt zich maanden na zijn begrafenis

Twee maanden nadat zijn familie hem dacht te hebben begraven, is Ajgali Soepjgaljev opgedoken bij zijn familie in de plaats Tomarli in Kazachstan. Op basis van DNA-onderzoek van een zwaar verbrand lichaam was Soepjgaljev doodverklaard.

Volgens een officieel certificaat stond voor 99,2 procent vast dat de verbrande stoffelijke resten van de 63-jarige Soepjgaljev waren, meldde de Britse zender Sky News. Voor de familie van de Kazach kwam er nu een eind aan een periode van onzekerheid, want Soepjgaljev was al weken zoek.

Een broer van Soepjgaljev zei dat het lichaam werd begraven op de islamitische begraafplaats. Tot grote verbijstering van zijn familie verscheen de Kazach twee maanden na de begrafenis weer in Tomarli. Hij legde zijn familie uit dat een man voor enkele maanden werk had aangeboden in een naburig dorp en dat hij om die reden een tijdje afwezig was geweest.

Het is niet bekend wie in de plaats van Soepjgaljev is begraven.