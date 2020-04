Kayleigh McEnany is Trumps vierde perschef van het Witte Huis

De nieuwe perschef van het Witte Huis is de 31-jarige Kayleigh McEnany, zo is woensdag door de staf van president Trump bevestigd. Zij is de vierde die deze functie tijdens het presidentschap van Donald Trump bekleedt. Haar voorganger, Stephanie Grisham, heeft haar post verlaten om bij de vrouw van de president, Melania Trump, weer als woordvoerster aan de slag te gaan. Ze had die functie onder Melania ook vanaf maart 2017 tot ze in juli 2019 perschef van president Trump werd.

Grisham was de derde perschef van Donald Trump, na Sarah Sanders en Sean Spicer. Grisham verlaat de burelen van de president kort nadat Mark Meadows daar aantrad als nieuwe chef-staf. Nieuwe perschef McEnany is opgegroeid in Florida en werkte eerder bij Fox News en verdedigde destijds presidentskandidaat Trump meermaals bij CNN.