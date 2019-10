Kayla Mueller herdacht met Baghdadi-operatie

De Amerikaanse operatie die tot de dood van IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi leidde, is vernoemd naar de gedode Amerikaanse hulpverlener Kayla Mueller.

Het Witte Huis wil daarmee de gruwelijkheden die Islamitische Staat Mueller heeft aangedaan en het lijden van de twintiger herdenken. „Dat was iets wat mensen moeten weten”, zei Robert O’Brien, de nationale veiligheidsadviseur zondag.

De uit de Amerikaanse staat Arizona afkomstige Kayla Mueller werkt in 2013 als hulpverlener in Turkije. Ze besluit begin augustus haar Syrische vriend te vergezellen naar een ziekenhuis van Artsen zonder Grenzen (AzG) in Aleppo, Syrië.

Het gaat echter mis wanneer de twee willen terugreizen naar Turkije. De bus van AzG wordt door terroristen van IS onderschept en onder andere Mueller en haar vriend worden ontvoerd. De Syriër wordt enige tijd later vrijgelaten, maar de Amerikaanse blijft in gevangenschap.

De twintiger wordt in totaal achttien maanden door IS vastgehouden, tot de terreurorganisatie in februari 2015 het nieuws naar buiten brengt dat Mueller door een bombardement van de Jordaanse luchtmacht is omgekomen. De Verenigde Staten kunnen dat nieuws niet bevestigen.

Het is tijdens die achttien maanden dat de jonge vrouw herhaaldelijk wordt gemarteld, mishandeld en seksueel misbruikt. Een van haar voornaamste mishandelaars was Al-Baghdadi.

Medegevangenen van de vrouw getuigen later dat Mueller tijdens haar gevangenschap sterk, standvastig en opofferingsgezind was. De twintiger was bovendien een standvastig christen. Een medegevangene, Donald Rye Ottosen, vertelt in 2016 hoe ze een IS-strijder tegensprak. Die beweerde tegenover de mannelijke gevangenen dat zij zich had bekeerd tot de islam. Daarop zei Mueller dat ze dat niet had gedaan.

Ook in een brief die door drie vrijgelaten vrouwen naar buiten is gesmokkeld, schrijft de vrouw over haar geloof. „Ik ben nu in een stadium waar ik, in elke betekenis van het woord, mezelf heb overgegeven aan onze Schepper, omdat er letterlijk niemand anders was, en door God en door jullie gebeden heb ik me teder geborgen gevoeld in een vrije val. Ik heb in het donker het licht gezien en ik heb geleerd dat je zelfs in de gevangenis vrij kunt zijn.”

De ouders van Mueller hebben laten weten „dankbaar” te zijn voor de militaire operatie en de herdenking van hun dochter. Wel blijven ze zoeken naar antwoorden op vragen rond haar dood.

VS ontdoen zich van lichaam Baghdadi

Al-Baghdadi was wel degelijk een vrome moslim

Trump meldt dood Baghdadi bij actie VS