Kavanaugh krijgt cruciale steun van senatoren

De benoeming van de omstreden kandidaat Brett Kavanaugh tot opperrechter, is een flinke stap dichterbij gekomen. Zowel de Republikeinse senator Susan Collins als haar Democratische collega Joe Manchin hebben aangekondigd voor de aanstelling van Kavanaugh te zullen stemmen, berichten Amerikaanse media.

Collins stond onder druk van activisten om tegen de levenslange aanstelling van Kavanaugh tot opperrechter te stemmen. Hij ligt onder vuur vanwege beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Collins benadrukte echter dat de aantijgingen niet zijn bewezen. Door haar steun en die van Manchin lijkt er een Senaatsmeerderheid te zijn voor de benoeming van Kavanaugh.

De politica uit Maine motiveerde haar besluit in een toespraak in de Senaat. Betogers op de publieke tribune hadden voor de speech ”stem nee” gescandeerd. Zeker zes mensen werden de zaal uitgezet. De Republikeinen beschikken in de Senaat over een flinterdunne meerderheid van 51 van de 100 zetels. Daardoor kan een handjevol overlopers de benoeming torpederen.

Eerder had senator Jeff Flake uit Arizona, die ook openlijk twijfelde aan Kavanaugh, duidelijk gemaakt dat hij de benoeming vermoedelijk niet in de weg zal staan. Ook met de steun van Manchin werd al rekening gehouden. Zijn staat West Virginia ging bij de presidentsverkiezing naar Donald Trump. Toen Collins haar steun aan Kavanaugh had uitgesproken, deed de Democraat hetzelfde in een verklaring.

Senator Lisa Murkowski zinspeelde als enige Republikein op een nee-stem. „Ik geloof dat Brett Kavanaugh een goede man is, maar misschien is hij op dit moment niet de juiste man voor het hof”, stelde de politica uit Alaska.