Kavanaugh: ik was emotioneel vanwege onschuld

De Amerikaanse kandidaat-opperrechter Brett Kavanaugh heeft in een ingezonden brief aan de Wall Street Journal met klem benadrukt dat hij onschuldig is en schrijft dat hij zich oneerlijk behandeld voelt. Om die reden was hij ook zo emotioneel toen hij vorige week voor een commissie van de Senaat verklaringen moest afleggen.

„Ik was afgelopen donderdag (vorige week donderdag red.) heel emotioneel, meer dan ik ooit ben geweest. Ik ben soms te emotioneel geweest. Ik weet dat mijn toon scherp was en ik zei een paar dingen die ik niet had moeten zeggen”, schrijft Kavanaugh over de hoorzitting. Hij stelt dat hij daar vooral stond als „zoon, echtgenoot, en vader”.

„Mijn verklaring en antwoorden weerspiegelden ook mijn diepe verdriet over de oneerlijkheid van hoe deze aantijging werd behandeld.” Volgens Kavanaugh is datgene waar hij van wordt beschuldigd volledig in tegenspraak met zijn karakter.