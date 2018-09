Kavanaugh houdt ondanks MeToo-beschuldiging vast aan kandidatuur

Brett Kavanaugh piekert er niet over zijn kandidatuur voor het Amerikaans hooggerechtshof in te trekken. De conservatieve gegadigde voor de functie, naar voren geschoven door president Donald Trump, ligt onder vuur door de beschuldiging van seksueel grensoverschrijdend gedrag in zijn studententijd. Twee vrouwen hebben hem daarvan beticht.

Kavanaugh schreef maandag in een brief aan de justitiecommissie van de Senaat dat hij zich niet door deze intimidaties laat dwingen tot de aftocht. Hij noemde de aantijgingen een lastercampagne en een „gecoördineerde poging” zijn goede naam aan te tasten. „Deze karaktermoord in de laatste minuut gaat niet lukken”, aldus Kavanaugh, die maandag een steunbetuiging kreeg van Trump.

De kou is daarmee niet uit de lucht. Michael Avenatti, de advocaat van pornoster Stormy Daniels, liet via Twitter weten dat hij nog een andere vrouw vertegenwoordigt die „geloofwaardige informatie” heeft tegen onder anderen Kavanaugh. Die gaat over huisfeestjes in de jaren tachtig waar bezoeksters dronken werden gevoerd en gedrogeerd om vervolgens misbruikt te worden door verscheidene mannen. Avenatti komt binnen 48 uur met feiten.