Kavanaugh: Geen bitterheid na benoemingsstrijd

Brett Kavanaugh heeft tijdens een ceremonie in het Witte Huis gezegd dat hij niet is veranderd door de omstreden en emotionele strijd rondom zijn benoeming na de beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. „Hoewel de benoemingscommissie van de senaat me heeft getest, zoals het anderen voor mij heeft getest, heeft het me niet veranderd”, zei de nieuw verkozen rechter van het Hooggerechtshof.

Kavanaugh benadrukte dat hij geen bitterheid met zich meedroeg. „Ik ben er nu op gericht de beste opperrechter te zijn die ik kan zijn”, zei hij. De opperrechter liet weten dat hij een teamspeler in dit team van negen rechters wil zijn en dat hij er is om de wetten te interpreteren en niet om ze te maken. „Iedere Amerikaan kan ervan uitgaan dat ik een onafhankelijke en onpartijdige rechter zal zijn.”

Benoeming opperrechter overwinning voor conservatieven

President Donald Trump had Kavanaugh bij zijn introductie „bewezen onschuldig” verklaard van alle beschuldigingen. „Ik wil me bij Brett en zijn familie verontschuldigen voor de ongelofelijke pijn die hij gedwongen werd te ondergaan”, zei Trump. „U, meneer, bent onder historische toetsing, onschuldig verklaard.”

Brett Kavanaugh beëdigd als opperrechter in VS