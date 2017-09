Katia vormt geen bedreiging voor Mexico

De orkaan Katia heeft de oostkust van Mexico bereikt. Hoewel het om een echte orkaan gaat, haalt deze het niet bij zijn soortgenoten die momenteel door het Caribisch gebied razen en overal zware verwoestingen aanrichten.

Het National Hurricane Center (NHC) in de Verenigde Staten deelt Katia in categorie één in. De storm trekt na aanlanding in westelijke richting en neemt verder in kracht af. Het NHC voorspelt dat de storm zaterdag betrekkelijk snel geheel zal ‘oplossen’. Er zijn uit Mexico geen meldingen over slachtoffers.

Dat is heel anders aan de zuidwestkust van het land, waar een etmaal eerder zestig mensen omkwamen door een zeer krachtige aardbeving.