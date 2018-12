Katholieken zalig verklaard in Algerije

Kardinaal Giovanni Becciu heeft zaterdaq in de Algerijnse stad Oran negentien katholieken zalig verklaard. Niet eerder is dat in het islamitische Algerije met zoveel mensen tegelijk gebeurd.

Alle negentien katholieken zijn vanwege hun geloof vermoord in de Algerijnse burgeroorlog die woedde van 1991 tot 2002. De strijd ging tussen de regering en de radicaalislamitische beweging GIA en eiste tussen de 150.000 en 200.000 levens.

Vijftien zalig verklaarden kwamen uit Frankrijk en twee uit Spanje, meldde de BBC. De twee anderen kwamen uit België en Tunesië.