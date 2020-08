Katholieke kerk tegen oppositieboycot Venezolaanse verkiezingen

De katholieke kerk in Venezuela noemt een massale deelname aan de aanstaande verkiezingen „noodzakelijk”. Politieke verandering in het land dat in diepe crisis verkeert onder de links-autoritaire regering van president Nicolás Maduro, is volgens de kerk niet mogelijk als de oppositie en haar kiezers de verkiezingen boycotten, zoals begin deze maand werd aangekondigd.

„Ondanks de onregelmatigheden is de massale deelname van het volk noodzakelijk” in het licht van „totalitaire pogingen en cliëntelisme van de kant van de regering”, aldus een verklaring van de Venezolaanse bisschoppenconferentie.

De bisschoppen bekritiseren de beslissing van 27 politieke partijen die de oppositieleider Juan Guaidó steunen, om de verkiezingen te boycotten. De oppositie beschouwt de verkiezingen bij voorbaat als frauduleus. „Dit is niet genoeg, ze moeten de verantwoordelijkheid nemen om een uitweg te vinden”, aldus de leiders van de kerk waar de meeste Venezolanen toe behoren.